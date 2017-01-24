粉絲力量大 台灣人在陸創業好幫手

特派員看世界專欄創業不容易，台灣人在中國大陸創業更是艱辛。但只要抓住當地新消費族群的心，以粉絲培養更多粉絲，台灣人在大陸競爭激烈的烘焙與足療養生領域創業，也能闖出一片天。

在北京三里屯的通盈中心，有家台灣女孩戴文玲開的「真麥糧品」麵包店，一進店裡就可看到「想吃哪一款，立馬切給你試」的招牌。這家店開放顧客隨意試吃，博得北京「最大方麵包店」稱號。

一般麵包店為顧及成本，試吃都會限定款式且切小片讓顧客品嚐。但「真麥糧品」逆向操作、大方分享，也不怕顧客硬是要上門吃到飽。

戴文玲說：「畢竟沒試吃，怎麼知道味道如何？」

這家店開張半年多來，已在北京闖出名號，最近還在山西太原開了分店。這一切看似風光，但一路走來並不輕鬆。

麵包店開在鬧區購物中心一樓，店租就是沉重負擔，剛開業時戴文玲算過，連同商家老闆和裝修工人，5分鐘客流只有38人次。除了和隔壁商家打好關係，缺乏行銷預算的她面對門可羅雀的景象，也只能坐困愁城乾著急。

好在她偶然與網路上2名小有影響力的美食達人在店裡相遇，兩人一試成主顧，變成「真麥糧品」的粉絲。在有公信力的「網紅」背書下，這家店1個月後搖身一變成為北京當紅的麵包店。

戴文玲說，上門的客人絕大部分是「90後」（1990年代出生），這些年輕人的特性是愛吃麵包，既要求生活品質也懂得享受，生活的最大開銷就是飲食和玩樂。

「真麥糧品」定位不只是麵包店，還有場地開花藝、烘焙、繪畫課。戴文玲頻繁辦活動與粉絲互動，鼓勵媽媽帶著小孩一起到店裡學做糕餅，成為當地「新消費人群」在忙碌生活中尋找幸福的所在。

一些熱血粉絲還自發到網路上替「真麥糧品」宣傳，排班表經營微博與粉絲互動。戴文玲說，他們「像幫我上班，但不收錢」，粉絲口耳相傳的力量，讓近幾個月客流量維持20%以上的穩定成長。

同樣靠粉絲宣傳奠定創業成功基礎的，還有在北京、上海和蘇州經營20多家「奇境養生館」的台商王育智。

綽號「老王」的他曾待過華碩、聯想，因為自己喜歡做spa紓壓，2010年離開科技業後創辦「奇境」。他想引進精品主題旅館概念，改造他原本認為「很low的行業」，但一開始也不順遂。

王育智當年收購2家別人經營不善的足療店，但其中1家才剛要裝修房東就說要拆遷，他因此賠了人民幣10幾萬元。所幸「奇境」不走中國大陸傳統足療店強迫推銷養生治病的老路，漸漸在年輕客群中打響名號。

王育智說，他把「奇境」當成娛樂行業在經營，許多顧客上門不是為了做spa，而是想順便美甲、看電影，「奇境」正好抓住他們想時髦、短時間內放鬆又能完成多樣事情的需求。

「奇境」客群以25至40歲的白領居多，王育智分析，他們高度依賴網路、喜歡分享且精神生活匱乏，「奇境」正好成為年輕人追求精神寄託的「情懷」所在，而這是傳統餐飲業不會產生的效應。

王育智不只靠「粉絲經濟」壯大版圖，也開放顧客加入他本人的微信帳號，由他親自與粉絲互動。王育智藉此篩選出「好的粉絲」，「奇境」的首個天使投資人也因此產生。

如今的「奇境」已累積20萬粉絲，不少粉絲甚至想入股或加盟，成為這家新興企業一輪群眾募資就可達人民幣3000萬元以上、估值1年內成長4倍的基礎。

在這個年輕人主導消費市場的年代，抓住他們的心等於成功了一大半。從戴文玲和王育智在中國大陸創業站穩腳步的路徑觀察，「粉絲經濟」推波助瀾確實功不可沒，也讓他們少走很多彎路。1060124

(中央社)