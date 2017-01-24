假辦案真勒索 菲國更多外國人投訴

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菲律賓不肖警察「假辦案真勒索」風暴如滾雪球般愈滾愈大，更多外國人受害事件曝光，包括7名韓國人以及1名華人，衝擊外商對菲國投資信心。

菲律賓警方今天表示，3名韓國高爾夫球友最近投訴，他們遭7名安格利斯市（Angeles City）警察以反賭名義強押到當地警察局，拘禁了7小時，最後付了30萬披索（約新台幣21萬元）才獲釋。

3名韓國遊客是於去年12月30日受害，於1月5日向韓國駐菲大使館投訴，他們聲稱貴重物品及高爾夫球具都被惡警拿走。

安格利斯市距馬尼拉以北約85公里。

去年10月18日，8名警察在安格利斯市以掃毒名義帶走韓商Jee Ick Joo，同日在警察總部裡將他殺害，焚屍滅跡後還跟家屬勒贖，全案經家屬報案後曝光，也引出其他類似案件。

「恢復治安運動」組織創辦人洪玉華日前披露，去年大馬尼拉地區就發生了11宗「假辦案真勒索」事件，受害人全是中國大陸移民新僑，惡警聲稱受害人販賣假貨或涉毒。

菲律賓眾議員羅奎（Harry Roque）昨天在電視節目上說，1名華商於2015年8月在馬尼拉以北布拉坎省（Bulacan）被警察鳴槍架走，之後家屬接到勒索60萬披索的電話，如果不從將拍攝受害人站在20斤毒品旁邊的照片。

羅奎說，家屬付款後，警方隔日又開口討100萬披索，受害人報案迄今，全案未有進展，只好聘請5名保鏢保護安全。

台商也曾受害。2009年前後，一名旅菲台商在馬尼拉的市場被帶走，經當時刑事局駐菲警官以及有力台商與菲方協調救出。

去年5月，1名台灣男子被女騙徒誘到警察局後，誣告他把她禁錮在旅館3天3夜，警方非但拒絕調閱錄影帶以查證菲女指控，還威逼台男花錢與女子和解。駐菲代表處事後寫信到菲律賓警察總部投訴，迄今沒有下文。

1名僑胞說，類似事件重創菲國形象與投資人信心，現在很多外國人都擔心成為受害人，一些原本考慮來菲投資的外商，可能會暫時踩剎車。1060124

(中央社)