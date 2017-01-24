韓劇鬼怪人氣夯 孔劉躍升新國民老公

剛落幕的tvN電視劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」男主角孔劉人氣旺，近來在中國大陸人氣也直線上升，已連續數日位居新浪微博即時熱搜冠軍，儼然成為追劇迷妹們的最新「老公」。

南韓「亞洲經濟」報導，去年，孔劉憑藉在電影「屍速列車」（韓片名：釜山行）中的精彩演出，已獲得大陸粉絲無數好評，在豆瓣網站上超過好萊塢巨星，被評選為2016年最受關注的男演員。

此次孔劉擔綱出演的「鬼怪」一開播便大獲好評，收視率節節走高，讓無數迷妹們墜入他的魅力中。

據報導，孔劉在結束「鬼怪」拍攝後，將拍攝廣告，並挑選下一部作品。1060124

(中央社)