樂陞案偵結 許金龍等10人起訴

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台北地檢署偵辦樂陞案，24日偵結，認定董事長許金龍等10人涉犯證交法等罪，提起公訴；另外通緝3人，另案偵辦尹啟銘、陳文茜及李永萍涉犯背信。圖為北檢發言人張介欽召開記者會說明。中央社記者徐肇昌攝 106年1月24日

台北地檢署偵辦樂陞案，24日偵結，認定董事長許金龍等10人涉犯證交法等罪，提起公訴；另外通緝3人，另案偵辦尹啟銘、陳文茜及李永萍涉犯背信。圖為北檢發言人張介欽召開記者會說明。中央社記者徐肇昌攝 106年1月24日

台北地檢署偵辦樂陞案，今天偵結，認定董事長許金龍等10人涉犯證交法等罪，提起公訴；另外通緝3人，另案偵辦尹啟銘、陳文茜及李永萍涉犯背信。

日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為首宗「公開成功收購，卻付不出錢」的案例，金管會因此提告，北檢著手偵辦，對董事長許金龍等人聲押禁見獲准。1060124

(中央社)