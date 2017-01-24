中市民間業者捐贈蒐證器材，助警維護治安

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東興國際實業董事長馬倉國捐贈警方蒐證器材（左），由警察局第6分局副分局長蔡慶星代表接受，並頒贈感謝狀。（盧金足攝）

警民合作再添佳話！警察局第6分局副分局長蔡慶星（左）、警6分局偵查隊長張國益（右）感謝東興國際實業董事長馬倉國義行。（盧金足翻攝）

東興國際實業董事長馬倉國，展現「取之社會、用之社會」精神，熱心捐贈台中市警察局第6分局包括筆記型電腦、攝影機、警用執法密錄器等蒐證器材，用以執行各項蒐證任務，他希望拋磚引玉，吸引更多民間企業團體，重視警方執法上科技設備不足，提升警察士氣，以具體行動支持警察。

馬倉國有感現今刑事司法對證據能力及證明力要求嚴謹，且科技日新月異早已進入全民監督時代，警察人員在執行各項任務時，除應依法行政外，尤應注意蒐證工作是否完備，不吝慷慨解囊捐贈執法所需器材。

警察局第6分局分局長林樹徽特別表揚馬倉國義行，感謝馬倉國從2014年起即每年捐贈警察局第6分局捐贈蒐證器材，協助執行地方治安維護工作。

(中時)