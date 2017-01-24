疑走不過情關 女租屋處跳6樓亡

新北市31歲葉姓女子，今天上午8時許突然佇立於三重龍門路租屋處的陽台，欲跳樓輕生，警消獲報到場後，正準備架設氣墊，不料葉女突然一躍而下墜落地面，警消人員雖立即上前替女子包紮並將女子送醫急救，但仍因傷重不治。

警方調查，死者設籍淡水，獨自一人在三重租屋，去年6月曾因情緒不穩試圖跳樓輕生，當時被警消人員拉下，沒想到事隔半年，在年關前夕女子疑似走不過情關，再次走上絕路，詳細輕生原因仍待警方調查釐清。

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(中時)