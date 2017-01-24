NBA》豪哥傷勢加劇 籃網不敵馬刺主場8連敗
籃網24日在主場迎戰東區強敵馬刺，沒想到賽前傳出林書豪傷勢加劇，必須多休息3-5周，在利空陰霾下86比112慘敗給馬刺26分，吞下主場8連敗苦果。
籃網在首節還能與黑衫軍抗衡，26比27只落後1分，第二節攻擊當機僅攻下16分，半場結束落後分數來到10分，易籃再戰，籃網的防守出現大漏洞，被馬刺攻下39分，落後分數擴大至22分，宣告比賽提前結束。
馬刺頭號戰將里歐納德休兵，但全場仍有7人得分上雙，替補的米爾斯攻下最高20分，艾卓吉16分、9籃板、5助攻，大衛李15分、7籃板，凱爾安德生14分。
籃網反倒是從先發變成板凳的懷海德19分最佳，豪哥的小老弟吉爾派崔克有17分、10籃板的雙十表現，布魯克羅培茲12分。
(中時電子報)
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