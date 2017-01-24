機場捷運何時通？鄭文燦：今年3月初

鄭文燦預告機場捷運今年3月初通車。（楊明峰攝）

桃園市長鄭文燦24日出席桃園市中壢區國民運動中心上梁儀式時表示，機場捷運預計3月初通車，通車前1個月舉辦免費試乘，其中分為2周團體試乘、另2周自由試乘，票價有35公里160元上限，而月票打7折、雙月票打65折、3個月通勤票打6折，在票價上有競爭力，也服務所有遊客與乘客。至於詳細試乘方案與確切通車時程，鄭文燦25日下午將與交通部於機捷A1站舉辦記者會時作說明。

(中時)