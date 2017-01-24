熱比婭接受台聯邀請 盼3月底順利訪台

台灣團結聯盟今天表示，世界維吾爾大會主席熱比婭（RABIYE QADIR）已接受台聯邀請，擬在3月底訪問台灣，呼籲民進黨政府支持並協助相關行政作業程序，讓熱比婭順利訪問台灣。

台聯今天舉行記者會，公布熱比婭辦公室接受台聯邀請訪台的回覆函，並播放熱比婭預錄的影片。熱比婭在影片中表示接受台聯黨的邀請訪問台灣，並表示台灣、東突厥斯坦、圖博與南蒙古是命運共同體，必須互相幫助，隨時溝通交換意見，交換經驗。

熱比婭說，她支持台灣人為了真的自由而發起的一切運動，同時她也需要台灣人的支持；她祝賀總統蔡英文的當選，她非常支持蔡總統的治國理念與一切言行，希望台灣政府能夠促成她訪問台灣的願望。

台聯表示，熱比婭訪問行程將針對人權、民族自決與獨立議題進行交流，也象徵亞太獨立勢力結盟。台聯呼籲民進黨政府能夠全力支持並協助相關行政作業程序，讓熱比婭順利訪問台灣。

台聯主席劉一德表示，經過數個月聯繫、上個月敲定，熱比婭預計在3月底訪台，但中間的行政程序，希望蔡總統政府能配合辦理，他呼籲蔡總統要跳脫舊思維，不要把中華民國疆域放在腦海裡，台灣就是台灣，中國就是中國，邀請中國不喜歡的人物來台灣，是反制中國很重要外交籌碼。1060124

(中央社)