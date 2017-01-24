馬侃提5年加碼2千多億 增美國亞太軍力
美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）提議為亞太地區的美軍和盟邦，提供新的軍事經費75億美元（約新台幣2366億元）。
路透社報導，中國大陸領土野心使得亞太地區緊張情勢升高。
1名馬侃幕僚和1名美國軍事官員說，截至2022年的未來5年，每年撥15億美元經費，可用來強化美國在亞太地區的軍火庫、打造飛機跑道等全新軍事基礎設施、以及協助盟邦和夥伴國家提升實力。
這項經費提案含在馬侃上週公布的白皮書「重建美國實力」（ Restoring American Power）。他領導的委員會預料會在明天的預算聽證會上討論此案。
馬侃發言人華克（Dustin Walker）表示：「參議員馬侃認為，美國必須維持對亞太地區安全和繁榮的持久承諾。」
他說：「這項亞太穩定倡議…將…讓美國區域性態勢更靈活、彈性並且強勁。」
「這些經費將強化軍事工程、增加彈藥採購、加強與盟邦和夥伴的能力建構、以及擴大軍事演習和其他訓練活動。」
美國新任總統川普政府1名官員表示，他認為馬侃的提議非常符合政府在亞太區的目標。（譯者：中央社盧映孜）1060124
(中央社)
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