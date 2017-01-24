川普廢TPP 全球多邊貿易受挫

美國總統川普今天宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。學者說，多邊貿易進程受挫，真正考驗在於川普是否真將針對中國與墨西哥祭出高關稅、引發以牙還牙的報復。

川普說到做到，在白宮的第一個工作日就簽署行政命令，啟動美國退出TPP程序。

白宮發言人史派瑟說，川普在貿易議題上將專注雙邊協定，因為多邊協定不符合美國國家利益、美國勞工也未受益，而川普要釋放的訊息很清楚，美國仍與全世界追求自由與公平的貿易。

華府智庫戰略暨國際研究中心經濟學者古德曼（Matthew Goodman）與研究助理芮姆樂（Daniel Remler）在聯名文章中指出，世界貿易組織（WTO）成立以來，包括杜哈回合談判等多邊貿易進程停滯，原期待能藉TPP，讓全球貿易體系規則升級，但TPP失敗顯示多邊貿易進程受挫，已錯失機會。

兩人分析，美國退出對TPP本身來說是致命打擊，雖然TPP失敗，不必然代表全球將陷入高關稅及保護主義升高，美國及全球經濟是否進入保護主義新紀元的真正考驗是，川普是否會兌現競選承諾，對中國、墨西哥及其他國家祭出高關稅，而這是否引燃以牙還牙的報復行動。

兩人認為，美國退出TPP並不代表TPP真的陣亡，技術上仍可能存在，這需要沒有美國之後的其他11個TPP成員國修改協定文本的第30.5條和其他條款。

包括美國在內12個成員國已簽署的第30.5條規定，至少要有6個成員國在簽署2年內批准、且這6國的國內生產毛額（GDP）占所有簽署方2013年時GDP總和達85%。

日本是目前唯一完成所有程序、批准TPP的國家，而上述規定意味著，沒有占TPP成員國總GDP逾6成的美國，TPP難以生效。

但事實上，TPP文本第30.6條規定，任一締約方退出，協定對其他締約方仍具效力，只不過，沒有美國的TPP，影響力將不如預期。

兩人還提到，中國與其他國家仍在洽簽區域全面經濟夥伴協定（RCEP），RCEP一直被視為TPP的替代品，但RCEP較少的規範與較低的標準，預期經濟效應也較小。

TPP原本設計為美國在亞洲軍事戰略的重要補充，共和黨籍聯邦參議員馬侃今天在聲明中批評，川普的決定是「嚴重錯誤」，將對美國經濟及在亞太的戰略地位造成持久後果。

馬侃擔憂，在全球經濟快速變遷的情況下，美國在亞太留下的權力真空，讓人憂心全球貿易規則將由中國及其他和美國沒有共同關切、無共同利益的國家來改寫。1060124

(中央社)