深圳人均GDP達2.52萬美元

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我要評比

據統計，中國大陸廣東省深圳市去年的人均生產毛額達到2.52萬美元。

奧一網今天報導，深圳於2016年的國內生產毛額（GDP）為人民幣1兆9492億元，比2015年成長9%，增速位居廣東省各地市第一。

2016年，第三產業占深圳GDP的比重首次突破6成。

報導指出，按照深圳全市年底常住人口1190.84萬人計算，全市人均生產毛額為人民幣16.74萬元，按2016年平均匯率折算為2.52萬美元。

深圳人均生產毛額繼續居於大陸全國內地副省級以上城市的首位。

根據維基百科轉述的國際貨幣基金的數字，2015年，澳門的人均GDP為6萬9309元、新加坡5萬2888元、香港4萬2390元、台灣2萬2288元。1060124

(中央社)