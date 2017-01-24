高雄警偏鄉掃毒 起獲槍毒製毒配方

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高雄市警察局刑警大隊偏鄉掃毒，逮捕黃姓男子等4名毒販，除了起獲制式金牛座手槍及海洛因等毒品，還有製毒配方，全案24日送辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年1月24日

高雄市警察局刑警大隊偏鄉掃毒，逮捕黃姓男子等4名毒販，除了起獲制式金牛座手槍及海洛因等毒品，還有製毒配方，全案24日送辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年1月24日

高雄市警察局刑警大隊偏鄉掃毒，逮捕黃姓男子等4名毒販，除了起獲制式金牛座手槍及海洛因等毒品，還有製毒配方，全案今天送辦。

警方獲報黃男等人組販毒集團，在高雄市岡山、橋頭、旗山、阿蓮等地區販毒，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

警方兵分多路展開同步查緝4人，起獲安非他命3包和海洛因香菸1支及金牛座手槍1把及子彈5發，員警並在犯嫌電腦桌旁發現一本勸善書，書內藏放記載製造安非他命的配方。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。1060124

(中央社)