台鐵產業工會 控告鹿潔身涉違勞基法
台灣鐵路產業工會發起「春節依法休假、拒絕國定假日加班」活動，今天到台北地檢署，告發台鐵局長鹿潔身強迫勞動，並呼籲台鐵局應盡快解決人力不足、無完整曆日休息等問題。
台鐵產業工會成員今天來到北檢，按鈴控告鹿潔身涉嫌違反勞動基準法強制勞工從事勞動罪。
台鐵產業工會也說，昨天會內幹部至台鐵局長室，遞交千份春節依法休假聲明書，但局長室拒絕簽收，還把人趕出辦公室，打壓工會活動，拒絕與工會溝通。
台鐵產業工會呼籲，台鐵局應解決人力不足、工時過長等問題，也希望檢察官公正審案，台鐵局莫做知法玩法、打壓勞工的惡質老闆。1060124
(中央社)
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