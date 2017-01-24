過年吃太油 小心膽結石發作

農曆新年即將到來，年節氣氛讓許多人在飲食方面較不節制。醫師指出，過度油膩飲食往往是膽結石發作的導火線，民眾應該特別注意。中央社記者楊思瑞攝 106年1月24日

農曆新年即將到來，年節氣氛讓許多人在飲食方面較不節制。醫師指出，過度油膩飲食往往是膽結石發作的導火線，民眾應該特別注意。

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師謝秉欣表示，絕大部分的膽結石是毫無症狀的，很多時候都是在做健康檢查時無意發現；不過，膽結石就像是顆定時炸彈，如果結石移位就有可能發作。

謝秉欣表示，最單純的發作稱作膽絞痛，通常是在飯後1至2小時後出現右上腹悶痛或絞痛，可能合併腹脹或是噁心嘔吐，症狀的持續時間從幾分鐘到數十分鐘不等。由於疼痛的位置有時會在心窩處，常會被誤以為是胃痛或消化不良。膽絞痛雖然本身沒有危險，但往往是其他嚴重併發症的前兆。

他說，習慣吃油炸物或肥肉等高油飲食、飲食青菜量太少的人，會是膽結石的高危險群。已經罹患膽結石的患者，要避免在一餐內攝取過量油脂，以免膽囊的劇烈收縮造成結石移位，進而誘發膽囊炎或其他嚴重併發症。

謝秉欣表示，有些過年期間常吃的食物，特別容易造成腸胃不適、或膽結石發作；包括肥肉、豬腳、雞皮、魚肚等富含脂肪的食材，或是油炸類的食物，都會延緩胃部排空，造成胃脹，建議一餐不宜食用太多。

他說，糯米類的製作如油飯、麻糬等，因消化速度緩慢，建議每餐不宜超過1碗。大量飲油會誘發胰臟炎和酒精性肝炎，建議啤酒每天不超過1公升，紅酒不超過250㏄，高粱酒等烈酒不宜超過100㏄。1060124

(中央社)