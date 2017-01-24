過年吃太油 小心膽結石發作
農曆新年即將到來，年節氣氛讓許多人在飲食方面較不節制。醫師指出，過度油膩飲食往往是膽結石發作的導火線，民眾應該特別注意。
奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師謝秉欣表示，絕大部分的膽結石是毫無症狀的，很多時候都是在做健康檢查時無意發現；不過，膽結石就像是顆定時炸彈，如果結石移位就有可能發作。
謝秉欣表示，最單純的發作稱作膽絞痛，通常是在飯後1至2小時後出現右上腹悶痛或絞痛，可能合併腹脹或是噁心嘔吐，症狀的持續時間從幾分鐘到數十分鐘不等。由於疼痛的位置有時會在心窩處，常會被誤以為是胃痛或消化不良。膽絞痛雖然本身沒有危險，但往往是其他嚴重併發症的前兆。
他說，習慣吃油炸物或肥肉等高油飲食、飲食青菜量太少的人，會是膽結石的高危險群。已經罹患膽結石的患者，要避免在一餐內攝取過量油脂，以免膽囊的劇烈收縮造成結石移位，進而誘發膽囊炎或其他嚴重併發症。
謝秉欣表示，有些過年期間常吃的食物，特別容易造成腸胃不適、或膽結石發作；包括肥肉、豬腳、雞皮、魚肚等富含脂肪的食材，或是油炸類的食物，都會延緩胃部排空，造成胃脹，建議一餐不宜食用太多。
他說，糯米類的製作如油飯、麻糬等，因消化速度緩慢，建議每餐不宜超過1碗。大量飲油會誘發胰臟炎和酒精性肝炎，建議啤酒每天不超過1公升，紅酒不超過250㏄，高粱酒等烈酒不宜超過100㏄。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。