聞鐘聲煩惱輕 法鼓山除夕撞鐘108響
法鼓山農曆除夕晚上，將在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，邀民眾在108響法華鐘聲中淨化身心，伴隨鐘聲辭舊迎新，把平安帶回家，傳遞象徵平安、幸福的心燈。
法鼓山今天表示，除夕撞鐘祈福法會將於27日晚間9時40分開始，「聞鐘聲，煩惱輕，智慧長，菩提增。」除夕夜，不妨以心靈的嘉年華跨年，不僅沉澱身心、凝聚安定，還能讓心充滿感動。
法鼓山表示，晚間10時開始，僧團代表與民眾撞鐘（大殿、觀音殿開放禮佛、供燈、鈔經），地點在法華鐘樓舉辦，邀重要貴賓、民眾，闔家在108響法華鐘聲中，淨化身心，伴隨鐘聲辭舊迎新，去除煩惱。
除夕晚間11時43分起，方丈和尚果東法師與信眾代表，將圓滿第101響至108響，開啟新年幸福的心燈，祈願新年安心安家、福慧傳家。
大年初一凌晨準點，撞第108響法華鐘，屆時，法鼓山方丈和尚果東法師，將為大眾新年開示與祝福。果東法師將揭示，2017年法鼓山社會關懷主題「福慧傳家」。
參與心燈相傳的民眾，現場致贈「法華鐘樓造型提燈」結緣。法會圓滿後，民眾可到祈願觀音殿守歲，獻燈供佛、寫祈福卡。
大年初一的清晨4時30分，民眾還可至大殿，與法師早課共修，在晨鐘梵唱中觀照自心，以歡喜心揭開新年心光。
法鼓山表示，「鐘」原有演奏旋律、聚眾報時的功能，不論作為禮樂莊嚴，或暮鼓晨鐘的省悟，常能撫慰心靈、安定心靈。 1060124
(中央社)
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