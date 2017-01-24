川普廢掉TPP 美媒認壓力才開始

美國總統川普今天實現競選諾言，簽署行政命令，正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。川普扭轉歷來美國所盼達成的全球自貿，將帶給美國何種影響，有待觀察。

美國有線電視新聞網（CNN）整理出川普廢除TPP的幾個重點：

●實踐競選諾言 川普壓力才要開始

美國退出後，TPP仍有加拿大、墨西哥、日本、澳洲、紐西蘭、智利、秘魯、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊等成員。

TPP是為讓美國與前述會員國間的進出口關稅降低，但批評者抱怨，TPP並無直接觸及貨幣操縱的議題。

川普今天簽署行政命令後，形式上對美國不會造成任何改變，因為TPP在美國尚未生效，美國國會還沒通過TPP，就算白宮行政部門什麼都沒做，TPP在國會的前途也很黯淡。川普的舉動是實現競選承諾，並終結前總統歐巴馬一個最想達成的主要政績。

川普昨天宣布啟動北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判，今天則退出TPP，將美國多位總統數十年來推動降低貿易障礙、連結全球經濟的作法一夕翻轉，從另一方面來看，川普現在才要開始面臨壓力。

川普的壓力在於，日後他要如何說服其他國家接受他所開出的條件，而這些是從柯林頓、小布希時代於NAFTA，以及歐巴馬任內TPP都無法達成的。

●川普力抗全球化 前景不明

川普所賭上的是，他能扭轉數十年來的全球化趨勢，但他面臨許多質疑。大企業現在抱怨，川普是在削弱他們向世界上絕大多數消費者銷售的能力，尤其若已大多離開美國的製造業開始好轉，傷害會更形明顯。

長期支持自由貿易的共和黨人會發現，他們將在保護主義總統與商界之間左右為難。

商界視川普的立場與現實脫節，因為現實是新科技、工資上漲、日趨互聯的世界，注定讓許多製造業與低階的工作機會無法回到美國，商品能廉價賣到美國正因是在海外製造，美國的公司都得利於貿易協定。

●美國企業失去打進新興市場機會

雖然TPP在美國未生效，川普此舉不會造成立即性衝擊，但仍未來仍會產生影響。

美國的勞工團體確定會為川普今天退出TPP歡呼，他們長期以來就不滿有些低薪、缺乏對勞工保障的國家，持續讓美國的製造業工作機會流失到海外。

但美國企業則將因此失去進入潛在新興市場的機會，美國的汽車製造業希望看到亞洲的關稅能降低；高科技業，從谷歌到手機供應商，則尋求減少規範及打進部分TPP成員國。

●中國大陸未來動見觀瞻

大陸領導人已亟欲取代美國、並擴展自身在區域間的影響力，原本歐巴馬盼藉TPP，對抗影響力日增的大陸。

而美國退出TPP後，剩下的11個成員國現得重整旗鼓，或甚至得與其他全球超級大國達成另一協定。（譯者：中央社陳亦偉）1060124

(中央社)