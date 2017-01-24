胡定吾與馬英九一起告 周玉蔻當庭傻眼

林偉信攝

當庭得知101董事胡定吾也告她，周玉蔻顯得不開心。（林偉信攝）

前總統馬英九不滿周玉蔻指他收頂新2億元政治獻金，控告周加重誹謗案，高院今日開庭出現戲劇化轉折，前台北101大樓董事胡定吾也告周女，審判長決定一併審理，她當庭得知後相當錯愕，她隨後聲請傳喚胡定吾到庭作證，以釐清案情。

對於一案變兩案，周玉蔻心情似乎不太開心，她步出法庭一反常態，沒有主動接受記者採訪，反而是一邊玩手機一邊回答記者提問，她說希望法官可以重視「法律的程序正義」，並強調自己說的都是有根據的。

3年前周玉蔻爆料「拿了頂新集團祕密獻金的，正是馬英九總統。」 指馬收受頂新2億元政治獻金，馬認為她的言論不實，委由律師提自訴加重誹謗，台北地院審理後，認為周女有相當 理由確信指摘內容為真實，判她無罪。

馬英九不服提上訴，去年高等法院開庭，馬2次親自出庭，他痛斥周玉蔻汙衊他130次，以賺取百萬元通告費，更用「口沒遮攔、恣 意汙衊、從不查證、毫無責任」16個字，批評周女。

案經多次審理，周玉蔻以為今日要進行最後的辯論程序，準備了一篇講稿引用大法官釋憲意旨，強調她的爆料都有所本，並且沒有惡意。但審判長陳筱珮突然表示，由於胡定吾告周女部分檢方已起訴，案件相同所以決定要併案審理。

周女得知後相當震驚，她的律師認為，把北院審理中關於胡告周女部分併案，會損及她的審級利益，並強調尚未閱卷無法就此部分答辯；胡定吾的律師則表示，周女指控胡當中間人是白手套，送馬英九非法獻金都是不實的，應對周女一併論罪。

審判長諭知，由於胡定吾告周女的案件與馬英九提告部分屬於同一事實，基於訴訟經濟，已決定併案審理，至於周女聲請傳喚胡定吾部分，會考量其必要性，全案將於2月22日上午11點再開庭審理。

(中時)