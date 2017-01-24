22歲男和小女友歡愛 疑天冷猝死

基隆市年僅22歲黃姓男子和小2歲女友昨天凌晨在中山區租屋處發生性行為，卻突然全身冒冷汗、呼吸急促，直接往旁邊一倒、雙眼翻白眼沒有回應，女友驚覺不對，趕緊撥打電話通報消防，送醫救治已回天乏術。

(中時)