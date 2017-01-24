氣象局：除夕至初二晴暖適合走春 初三轉涼

中央氣象局上午舉行記者會，由預報中心課長陳怡良預報今年春節連續假期的天氣。（廖德修攝）

中央氣象局今天上午舉行記者會，預測春節連續假期的天氣狀況，農曆除夕（27日）至大年初二（29日）回暖，各地多雲到晴，初二北部可達攝氏24度，相當適合走春，南部更飆到27度，幾乎是初夏的天氣。但初三（30日）起東北季風增強、天氣轉涼，北部、東北部下雨機率增高。

氣象局預報中心課長陳怡良表示，今天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；但緊接著明晚起至除夕晨另一大陸冷氣團南下，天氣再度轉冷，迎風面有短暫雨，中南部日夜溫差大。所幸除夕白天至初二冷氣團減弱，氣溫明顯回升，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部及北部有零星短暫雨。

陳怡良又說，初三（30日）起至初五（2月1日）收假日，因東北季風增強，各地天氣轉涼，北部及東半部下雨機率升高。

氣象局提醒民眾，連假期間雖然沒有很強的冷氣團帶來很冷的天氣，由於冷熱變化迅速加上水汽多變，請出門走春的朋友仍要留意天氣變化才能歡喜出遊。

在大陸冷氣團及東北季風影響期間，夜晚及清晨的氣溫較低，中南部日夜溫差大，白天溫度正常。整個連假期間東半部及北部地區偶有短暫雨的機率，建議攜帶雨具以備不時之需。

除了氣溫與降雨變化外，氣象局特別提醒初一（28日）起至初五（2月1日）收假日，容易有低雲或局部霧影響能見度及交通，尤其是離島的馬祖、金門及澎湖，離島往返及南來北往的民眾需特別留意交通資訊。

氣象局又說，連假後半段距現在超過1個星期，連假後期的天氣仍有較大不確定性，氣象局全年無休，將為國人全天候監測天氣，請大家隨時注意最新天氣預報資訊。

(中時)