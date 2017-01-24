春節防諾羅病毒 用餐宜公筷母匙
嘉義市東區衛生所今天表示，農曆春節前後是諾羅病毒感染高峰期，民眾除了勤洗手、吃熟食外，更應以公筷母匙用餐，以杜絕傳染。
衛生所指出，根據疾病管制署監測，近期國際間包括日本、韓國、中國大陸、英國等國家出現諾羅病毒疫情，其中以日本單週病例突破6.1萬人最為嚴重。
國內近4週來發生34起腹瀉群聚事件，其中有33件與諾羅病毒感染相關；由於年關將近，圍爐聚餐機會多，而每年12月至隔年2月為諾羅病毒感染高峰期，因此請民眾特別注意。
衛生所表示，諾羅病毒可藉由排泄物汙染或嘔吐物飛沫傳播，由於極少量病毒即可感染，因此在餐桌上若未使用公筷母匙習慣，通常容易「一人得病、全家遭殃」。
諾羅病毒症狀包括：噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，半數患者可能伴隨發燒、頭痛、肌肉酸痛、倦怠等症狀，目前無有效疫苗及特效藥，僅能適當補充水分、電解質，避免高油、高糖飲食。
雖然諾羅病毒的症狀一般能在數天內改善，但2週內持續有病毒存在，傳染力相當驚人，因此衛生所提醒春節前後圍爐聚餐，應使用公筷母匙，以杜絕傳染。1060124
(中央社)
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