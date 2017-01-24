勞團：就服法52條漏洞百出
台灣國際勞工協會今天至勞動部前抗議，認為就業服務法第52條漏洞百出，讓雇主跟仲介有漏洞可以鑽，盼勞動部應做出補救。
世大運選手村即將完工，當中的工作人員有117名是從印尼來的移工。台灣國際勞工協會今天率領60名移工到勞動部前抗議，並表示當時負責世大運的建設公司跟這117名移工簽署的勞動契約，多數都在2013年8月10日至2017年2月10日，但實際上移工來到台灣的時間為1年至2年。
台灣國際移工協會表示，工作時間明顯跟契約不符，但所有移工卻被收取新台幣11萬元至12萬元不等的仲介費，勞動部應該要主動介入調查，嚴懲違法的雇主或仲介。
台灣國際勞工協會也批評，此建設公司仍持續從國外引進新的移工，卻要在台工人返國。而這些移工即使要轉換雇主，也因營造業的移工配額少，加上多數營造公司都傾向從國外引進，讓這些移工面臨失業危機。
除此之外，台灣國際勞工協會也指出，就業服務法第52條通過後，陸續接到仲介違法向移工收取期滿續約或轉換的辦理費，拖延手續辦理的時間讓移工超出期限而被遣返，甚至惡意欺騙雇主或移工，讓期滿的移工無法續約或轉換，進而從國外接新的移工來賺取仲介費。
台灣國際勞工協會表示，勞動部面對漏洞擺出的就服法第52條，應該要確實檢討，建立相關配套。1060124
(中央社)
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