調查：一例一休 近8成民眾感受物價上漲

草根影響力文教基金會今天公布一項調查顯示，對於「一例一休」推動後的各項負面影響，民眾很有感。接近8成民眾感受物價上漲，6成擔心會變相減薪。

草根影響力基金會在1月13日至15日間，針對全台20歲以上台灣民眾發放問卷，一共收回1102份樣本，在信心水準95%下，抽樣誤差為正負2.95個百分點。

調查顯示，在添購年貨之際，高達78.2%的民眾感受到物價上漲的壓力，僅7.1%沒有感受。64.9%的民眾，感受到「一例一休」推動後導致週末休診、假日郵局不開放、宅配和外送等生活不便利。

問題換成自己的行業是否受「一例一休」影響？調查結果50%民眾認為「受到很大影響」或「有受到影響」。26.1%指出年終獎金因此較去年低。

63.7%受訪者認為業者會因「一例一休」降低人事成本，導致變相減薪。68.1%認為法規導致工時僵化、缺乏彈性，使勞僱關係陷入緊張。39.4%民眾在問卷上明確指出，不太可能因「一例一休」獲得加班費或實質休假等回饋。

中原大學全球台商研究中心主任林震岩表示，問卷主要是問「感受」，可能是「一例一休」推動後，媒體連日來大篇幅報導，導致擴大效應。

另外，調查發現年齡越高、年資越高的民眾對「一例一休」越惶恐，林震岩說可能是有養家壓力或擔任主管職，感受更為明顯。他希望政府檢討政策缺失，針對不同的產業建立配套，並呼籲民眾自身要弄懂「一例一休」內容，勇敢跟雇主溝通，掌握自己的權益。

銘傳大學財經法律系教授劉士豪表示，當時立法院通過「一例一休」，已是折衷的版本，如果如部分勞團推動「二例」，影響會更大，並未在調查中顯現。他認為現在應讓民眾瞭解立法用意，企業家和勞動者應盡量在法規中求取調適的彈性。

台北市前勞動局長陳業鑫表示，目前「一例一休」政策還在發酵中，民眾主要反應的是感受層面，也許過半年後再做民調，會更為準確。他呼籲勞動部在解釋法令、修施行細則的過程中，應趨向彈性化，並思考如何提高勞動者的「議價能力」。1060124

(中央社)