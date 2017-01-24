樂陞案 許金龍栽在這7大犯罪區塊

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我要評比

台北地檢署偵辦樂陞案，今天偵結，起訴董事長許金龍等10人。北檢認定，本案共有「不實套利、密約私募」等7大犯罪區塊。

日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案破局，成為首宗「公開成功收購，卻付不出錢」的案例，金管會因此提告，北檢著手偵辦，對許金龍等人聲押禁見獲准。

北檢表示，樂陞案共分為7大犯罪區塊，包括「不實私募、密約套利」、「回售TP、密約背信」、「偽發CB、套利控股」、「百尺竿頭、詐偽收購」、「操縱股價、牟取私利」、「挪用資金、侵占款項」及「隱匿關係、財報不實」。1060124

(中央社)