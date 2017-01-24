丁噹出道10年 香港演唱譚詠麟加持

今年是歌手丁噹入行10週年，日前她二度踏上紅磡香港體育館，邀請藝人譚詠麟和李克勤擔任嘉賓，還苦練難度頗高的2首廣東歌「紅日」、「講不出再見」，拉近和歌迷的距離。

丁噹22日晚上在紅磡香港體育館情緒高漲，時而載歌載舞，時而深情獻唱，她感觸良多，四度淚灑紅館，哽咽地說，「一個人雖然很好，可是我也會有孤獨的時候，雖然我唱了10年的歌，我想才剛開始，未來還要再唱下一個10年」。

丁噹也邀請譚詠麟、李克勤擔任嘉賓，還苦練兩首難度頗高的廣東歌「紅日」、「講不出再見」， 李克勤在演唱時更與丁噹深情對望，差點把丁噹電暈。

原本譚詠麟只和丁噹合唱一首「講不出再見」，但是看到全場歌迷反應熱烈，加碼再合唱「朋友」，號召全場打開手機的燈，點亮整個紅館，把現場氣氛推上高峰。

譚詠麟更透露，私下一直有聽丁噹的歌，在接到丁噹的演唱會邀請時，毫無猶豫一口答應，其實在演唱會當晚，譚詠麟還有另一個晚會，但為了丁噹全部推掉。1060124

(中央社)