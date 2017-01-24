林佳龍啟動台中市春節服務不打烊

台中市長林佳龍（中）今天啟動「春節服務不打烊」機制。（盧金足攝）

台中市府結合5大超商「愛心守護站」關懷弱勢，市長林佳龍（中）與社會局長呂建德（右三）感謝超商愛心守護「讚」！（盧金足攝）

台中市政府關懷弱勢「春節不打烊」機制今天（24日）啟動！市長林佳龍表示，春節期間除持續結合5大超商推動「愛心守護站」服務，提供食物銀行、防凍計畫、老人及身障者居家照護服務，發放春節慰問金援助遭遇重大變故家庭；市府團隊各局處建立緊急聯絡窗口及危機處理機制，市政服務全年無休，讓市民安心過好年。

台中市「春節不打烊」機制今天起跑，林佳龍率領社會局長呂建德、研考會主委柳嘉峰、勞工局長黃荷婷以及各局處副首長與主管共同出席，與市府合作提供愛心守護站服務的5大超商業者到場共襄盛舉，加入春節不打烊行動。

「市府是太陽，但仍有照不到的地方，5大超商就是陰暗角落的一盞明燈！」林佳龍說，當大家除舊佈新、歡喜過年的同時，社會中仍存在著許多弱勢團體或遭遇重大變故的家庭，市府結合民間團體力量，共同向弱勢付出關懷。

除了維持平常既有的社會福利措施，更在春節期間跨局處合作，進一步提供更多關懷協助，包括推動「溫馨快遞」服務，由民間企業集資，再藉由市府掌握約400戶遭逢急難的家庭，發放每戶8000元春節慰問金。

市府持續與統一、全家、楓康、來來及萊爾富等5大超商超市合作開辦「愛心守護站」，提供18歲以下孩童愛心餐券兌換熱食，掌握弱勢或高風險家庭相關資訊，及時提供溫暖，並建構起社會安全網，協助弱勢度過難關。

呂建德說，市府自去年7月8日起與統一、全家、楓康、來來及萊爾富等5大超商超市合作開辦「愛心守護站」，目前約有1220家的門市參與服務，由門市店員提供最高面額80元熱食給18歲以下兒童及少年餐食。

還能透過關懷資料單填寫，將兒少資料回報社會局，啟動後續關懷輔導機制，主動關懷發現高風險家庭，市府感謝5大超商熱心參與，落實24小時服務不打烊。

社會局指出，為使弱勢家庭獲得及時性協助，民眾可透過「1999市民一碼通專線」求助，市府將提供立即性、可近性及整合性服務，協助市民解決民生問題，希望社會大眾注意鄰里周遭是否有發生困難的家庭，發揮愛心即時撥打1999專線通報市府，預防社會悲劇發生。

除了社會局「春節不打烊」措施，其他局處包括衛生局也持續提供「喘息服務」、24小時免費心理諮商電話服務、醫療院所部分門診不打烊服務等便民措施。

另有民政局、警察局、消防局、教育局、研究發展考核委員會、建設局、勞工局、環境保護局、交通局、新聞局、各區公所等單位在春節期間持續不間斷的提供服務。

(中時)