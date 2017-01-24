黨內議員張火爐酒後失態 民進黨：引以為戒

我要評比

針對桃園市議員張火爐酒後失態引發爭議，民進黨發言人王閔生今日表示，民進黨認為應該秉持理性原則，堅持法理精神，掌握份際，並提醒各地方公職應引以為戒。

臉書社團「爆料公社」23下午有網友貼出爆料影片，影中指桃園市民進黨籍市議員張火爐，20日下午至楊梅區秀才里辦事處，向對方嗆聲：「我要對你開槍」

民進黨表示，民進黨已在第一時間就請組織部對此事表達高度關切，議員為此也立即道歉。

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(中時)