黃聖依二胎福相似富商尪 楊子流淚為帥兒剪臍帶

楊子感動流淚為帥兒剪臍帶，二度當爸的喜悅藏也藏不住。（圖／取材自東網、黃聖依微博）

大陸女星黃聖依與巨力集團副董事長楊子今年適逢結婚10周年，夫妻倆也在近日喜迎第二胎，黃聖依為丈夫再添男寶，楊子昨感性謝嬌妻「面對誤會，十年隱忍」，談到寶寶楊子更是藏不住喜悅，大讚兒子是帥哥，並透露他為寶寶剪臍帶時，還感動掉淚。

「星女郎」黃聖依22日中午在溫哥華產下男寶寶，母子平安，楊子開心二度當爸，接受《東網》專訪時，透露寶寶耳朵肉厚，得意兒子像他，大讚是帥哥，而聖依分娩時，楊子更是感動不已，並表示當時由他負責剪臍帶，不禁感動掉淚。

楊子與黃聖依將在加拿大過年，等農曆年後夫妻倆再搭機帶寶寶回北京，而夫妻倆在結婚10周年之際喜迎第二胎，楊子也興奮表示，要趕快為孩子取名，二度當爸的喜悅藏也藏不住。

(中時電子報)