寒冬添愛送年菜 海巡溫情處處見

海岸巡防總局與華山基金會中和天使站，到獨居長者家中致贈年節禮品與年菜。（葉書宏翻攝）

海岸巡防總局與華山基金會中和天使站，到獨居長者家中致贈年節禮品與年菜。（葉書宏翻攝）

海岸巡防總局與華山基金會中和天使站，到獨居長者家中致贈年節禮品與年菜。（葉書宏翻攝）

海岸巡防總局與華山基金會中和天使站，到獨居長者家中致贈年節禮品與年菜。（葉書宏翻攝）

年關將近，海岸巡防總局警衛大隊警衛第二中隊與華山基金會中和天使站志工人員積極社區公益，共同關懷鄰近獨居老人，今（24）日到獨居長者家中致贈年節禮品與年菜，同時幫忙協助居家清潔使老人家能在年前有整潔環境，讓平時子女很少在家陪伴的長輩也能感受年節的氣氛，在寒冬中添加滿滿的溫暖。

海岸巡防總局指出，單位駐地位於中和市區內，對附近獨居或是孤困的長者關懷不遺餘力，特指派所屬警衛第二中隊官兵每日配合華山基金會中和站志工人員，前往轄內長者家中實施送餐服務。

另外，農曆過年將屆，為使長者有個乾淨舒適的年，除了送上年節禮物及餐食外，更於1月17日至25日期間，每日指派弟兄捲起袖子幫忙清掃家園，長輩看到這些年輕人賣力打掃彷彿是自己的孫子一般，臉上笑容洋溢，尤其最近天氣寒冷，弟兄們還逐一提醒長者要穿暖和些，讓長者好感動。

警衛二中隊隊長陳智祥表示，雖然沒有辦法24小時的照顧獨居的長者，但至少在能力範圍內，期盼這些長輩能感受到海巡弟兄最真誠的關懷及幫助。

台灣目前進入高齡化社會，未生育子女以及子女在外地工作而獨自在家的長者不在少數，目前本總局於駐地附近有持續性的照護7名長者，將來亦會配合相關團體對社會盡一份心力，讓民眾知道海巡不是只管海，關於人性光輝溫暖我們也普遍性關懷與執行。

(中時)