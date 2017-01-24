除夕至初3出勤 中市府：應加倍發工資
春節即將來臨，依據勞動基準法規定，除夕及春節(農曆正月初1至初3)為應放假日，雇主若徵得勞工同意出勤，工資要加倍發給；但勞資雙方也可協商將休假日與其他工作日對調，對調後，原本休假日就成為工作日，勞工出勤就沒有加倍給薪的問題；另外，配合「一例一休」實施，如果除夕及春節剛好遇到勞工的休息日或例假日，勞資雙方應協商另再擇其他工作日補休，補休日可由勞資雙方協商議定。
台中市政府勞工局指出，春節假期如果遇到勞工的休息日或例假日，雇主徵得勞工同意在休息日當天出勤，就要依新修訂的勞基法第24條規定發給休息日加班費；如果是勞工的「例假日」，除非有天災、事變或突發事件，否則雇主使勞工出勤則違法，但仍應給予出勤加倍工資。
勞工局長黃荷婷說，除夕到初3如果不是勞工的休息日或例假日，也沒有與勞工協商調整其他工作日放假，而經勞工同意出勤，要依勞動基準法第39條規定加倍發給工資。必須注意的是，勞工的休息日和例假日不一定是星期六和星期日，應該由勞資雙方協商排定。事業單位如違反上開規定，依勞動基準法規定將處罰2至100萬元罰鍰。
黃荷婷也呼籲，從事服務業等勞工朋友常需於除夕及春節期間出勤工作，雇主若因業務需要，使勞工於應放假之日出勤，除應徵得勞工同意外，務必遵守相關法令規定，以免衍生勞資爭議。
(中時)
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