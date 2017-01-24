慶祝農民節 霧峰民生故事館開幕

我要評比

霧峰區農會改造老屋子，讓原本的民生診所變身為「霧峰民生故事館」，今天正式開幕，做為推廣食農教育的場地。(林欣儀攝)

霧峰區農會舉辦的模範農民表揚活動，上午在鑼鼓演出中揭幕。(林欣儀攝)

霧峰民生故事館旁搭建了「初霧學園」，作為食農教育的基地。(林欣儀攝)

慶祝農民節，台中市霧峰區農會上午舉辦模範農民表彰大會，並為去年7月試營運的「霧峰民生故事館」開幕，現場氣氛熱鬧。而為推廣友善環境概念，現場也推出「百甲良田復育計畫」活動，盼號召更多人認養。

熱鬧的慶祝活動在鑼鼓聲中揭開序幕，霧峰區農會指出，為推展食農教育與在地文化，2年前購入深具歷史價值的「民生診所」，並賦予老屋新生命，打造為「霧峰民生故事館」，去年7月開始營運，吸引許多民眾來參觀、享用在地農食，盼藉以教育民眾了解何謂「食在地、食當季」。

此外，霧峰民生故事館內部還設置「神靖丸紀念展覽室」、「阿飛仙故事區」，介紹在地歷史。

同時，現場並開放企業認養「五甲地特別栽種米」，霧峰區農會總幹事黃景建表示，農會為推動自然環境，推廣五甲地自然栽種法，成效不錯，確實達到改善環境與改變耕種模式，未來將朝此方向努力，期盼企業界一同努力，今年一期稻作推出30個單位供企業認養，未來目標要達到100甲。

加入認養計畫的三久股份有限公司經理許游鑲表示，企業與農民應站在一起，企業要永續經營，也應對土地有好的回饋，希望透過認養幫助土地、力挺農民。

(中時)