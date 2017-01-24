NBA》熱火威特斯絕殺 勇士7連勝止步
雖然杜蘭特在最後11秒切入籃下逼平比數，但熱火威特斯卻在最後0.6秒投進弧頂三分絕殺球，105比102驚險擊敗勇士，拿下4連勝，勇士則是7連勝止步。
此役雙方打來格外激烈，勇士面臨「背靠背」的苦戰，一度在第四節落後10分，但克雷湯普生與杜蘭特的三分球幫助球隊追回失分，杜蘭特更是以雙手暴扣追平比數，但英雄屬於整場比賽表現最出色的威特斯，他20投13中，包含三分球8投6中，而最重要的致勝球出現在剩下0.6秒，他將球帶過半場後在防守球員的面前突然拔起出手，只見球在空中畫過美麗弧線然後破網，幫助熱火在驚滔駭浪中擊敗全聯盟戰績最佳的強敵。
熱火雖然整場比賽的投籃命中率不如勇士，但威特斯異軍突起，讓熱火看到晉級季後賽的希望，卓拉吉奇19分，懷特塞德10分、15籃板。
勇士杜蘭特杜蘭特27分，史提芬柯瑞21分、10籃板、8助攻的準大三元表現，克雷湯普生22分，三巨頭本季過去都有超過20分以上的得分未嘗敗績，此役敗在威特斯的絕殺，不敗戰績破滅。
(中時電子報)
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