成本增3成 三菱再次延遲首架MRJ客機出貨

由日本三菱重工研發製造的MRJ型客機，於2015年底在名古屋首次試飛成功。（圖/CHIYODA I@維基百科）

日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries Ltd）前日再次宣布自製的MRJ客機將延後出貨，讓這款日本自行研發生產的民航機首飛時間第5度跳票，讓客戶之一的全日空航空（ANA Holdings Inc）表示失望但仍支持三菱的態度。日本於2003年起，為了與巴西航工（Embraer SA）加拿大龐巴迪（Bombardier Inc）爭奪百人以下的區域型窄體客機市場，由三菱投入研發生產，目前已有2種型號，分別載客量為76和88人。

據彭博社（Bloomberg）報導，日本三菱重工企業宣布，自行研發生產的區域型噴射機，將因為研發成本爆增3成，被迫延遲首架客機的交貨時間。三菱公司更向全球最大客戶西空航空（SkyWest Inc）坦承，客機仍有部份電子設備認證仍有問題，才會導致延後；而他們在日本最大客戶，全日空航空將至少延遲2年，要到2020年才會拿到首架客機，對此情況，全日空表示雖失望但仍願意繼續支持。但英國的航空顧問分析師也提醒三菱，不斷延遲出貨，不僅會影響目前客戶的信任，更可能造成未來訂單的不確定性。

三菱自產的MRJ客機正面照。（圖/Grasshopper2015@維基百科）

三菱最大對手之一：加拿大龐巴迪的CRJ系列客機。圖為聯合航空CRJ-200ER客機。（達志影像/Shutterstock）

日本產業經濟省在2002年推出百人以下噴射機研發計畫，由三菱重工集團負責，並經過一年多的市場與技術評估，於2003年正式投入研發和生產。聯手富士重工業（Fuji Heavy Industries Ltd.）、宇宙航空研究開發機構（JAXA）和東北大學，並得到豐田汽車（Toyota）約百億日圓的挹注開始研發，後在2015年11月迎來首次試飛，並在1.5小時飛行後成功降落於名古屋機場，並取得全日空、日航和西空航空等共400多架的訂單。目前有2種款式，分別是MRJ70和MRJ90，載客量分別為76與88名。

由巴西航太製造的E-190系列客機，是目前百人座以下噴射客機的兩大霸主之一。（達志影像/Shutterstock）

雖然三菱的客戶們紛紛發出聲明來替他們背書，但對於欲以此新機型，與目前稱霸百人以下區域型客機的巴西航太和龐巴迪爭奪天下的他們而言，一而再、再而三地延遲出貨時間，確實讓三菱這款新型客機逐漸失去市場新鮮度和話題性，更讓股東與投資者信心大減，今日三菱重工的股價更是一開盤即下跌13元日幣（約4元台幣）。該如何讓市場重拾信心，恐怕將是三菱重工來年新目標之一。

(中時電子報)