過年好天氣到初二 初三至初五轉冷有雨
農曆春節假期即將來臨，中央氣象局今天表示，除夕到初二冷氣團減弱，氣溫回升，初三至初五東北季風增強又轉冷，北部和東半部降雨機率提高。
春節返鄉出遊，天氣變化要注意！中央氣象局今天舉辦新春記者會，說明過年期間天氣變化。
氣象局預報中心課長陳怡良表示，明天晚間到除夕當天，另一波冷氣團影響台灣天氣，迎風面的北部和東半部有短暫雨，中南部降雨機率雖低，但是日夜溫差大；除夕（27日）到初二（29日）冷氣團減弱，各地氣溫回升，各地天氣大多多雲到晴。
他表示，好天氣將持續到大年初二，初三開始到初五東北季風增強，迎風面的北部和東半部降雨機率提高，氣溫也會轉涼。
氣象局提醒，連假期間雖然沒有強勁冷氣團帶來極端的低溫，但是冷熱變化大，建議民眾過年出遊返鄉還是要注意天氣變化，適時增添衣物。
氣象局補充，初一至初五收假日，西部容易有局部霧影響能見度和交通，往返離島及南北往來的民眾要特別留意交通資訊。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。