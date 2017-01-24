過年好天氣到初二 初三至初五轉冷有雨

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農曆春節假期即將來臨，中央氣象局今天表示，除夕到初二冷氣團減弱，氣溫回升，初三至初五東北季風增強又轉冷，北部和東半部降雨機率提高。

春節返鄉出遊，天氣變化要注意！中央氣象局今天舉辦新春記者會，說明過年期間天氣變化。

氣象局預報中心課長陳怡良表示，明天晚間到除夕當天，另一波冷氣團影響台灣天氣，迎風面的北部和東半部有短暫雨，中南部降雨機率雖低，但是日夜溫差大；除夕（27日）到初二（29日）冷氣團減弱，各地氣溫回升，各地天氣大多多雲到晴。

他表示，好天氣將持續到大年初二，初三開始到初五東北季風增強，迎風面的北部和東半部降雨機率提高，氣溫也會轉涼。

氣象局提醒，連假期間雖然沒有強勁冷氣團帶來極端的低溫，但是冷熱變化大，建議民眾過年出遊返鄉還是要注意天氣變化，適時增添衣物。

氣象局補充，初一至初五收假日，西部容易有局部霧影響能見度和交通，往返離島及南北往來的民眾要特別留意交通資訊。1060124

(中央社)