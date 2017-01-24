年金改革 監督聯盟提8目標
監督年金改革行動聯盟今天發表聲明表示，欣見政府推動退休基金法人化，由專業機構管理，聯盟並提出8項目標希望政府可以跟OECD國家看齊。
年金改革國是會議22日順利落幕，對此監督年金改革行動聯盟今天發表聲明，贊同民進黨總召柯建銘提出的退休基金應回歸專業化管理。
監督年金改革行動聯盟說，為了保護社會跟人民的退休金，除了推動退休基金法人化，由專業機構管理外，也應跟經濟合作暨發展組織(OECD)國家看齊，推動8項目標。
包含解除各退休基金的國安基金任務；立法保障人民的退休收入；退休基金管理的任務只有幫人民賺取最大利益及風險控管，不應將退休基金與其他任務或政策連結；立法禁止政府介入退休基金運作。
另外，在退休基金受託人董事會中，雇主和雇員的代表數應相同；退休基金的財務及投資資料必須透明；退休基金的管理團隊必須透明，權責必須清楚；退休基金投資應明定符合國際標準的短、中、長期投資績效標準，基金管理者的平均投資績效若低於此水準會有罰則。1060124
(中央社)
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