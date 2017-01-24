嘉義中油募血 首捐族送16G隨身碟

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為了紓解農曆春節期間血荒，台灣中油公司嘉義營業處今天舉辦春節募血活動，希望醫療機構有充裕的血源過年，首捐族可獲16G隨身碟。

由中油嘉義營業處發起的「嘉義中油百萬CC．同舟共濟．春節捐血獻愛」活動，今天在嘉義捐血站起跑，希望在2月5日（農曆大年初九）前能募集到2000袋血液。

為了吸引民眾踴躍捐血，嘉義營業處準備中油生技「洗可麗」環保洗衣精與摸彩品，同時準備16G隨身碟要送給首次捐血人，希望吸引更多人跨出捐血的第一步，給予社會更多的溫暖。1060124

(中央社)