清大擴大運動績優名額 增4運動項目
清華大學今天指出，106學年度擴大「運動績優」招生，名額從前一年的18名大幅增加到31名（另加2個原住民名額），並首度增加高爾夫、手球、拳擊、射箭等4個項目。
清大教務長戴念華表示，清大與新竹教育大學合併後，運動績優招生名額因應調整，有興趣的高中畢業生，可以同時報名個別招生和聯合招生兩種管道。
在「個別招生」部分，不分系的「清華學院學士班」提供8個名額，另外加2個原住民名額，招收的運動項目為排球、網球、桌球、游泳、田徑。
聯合招生的「體育學系」招收運動項目為排球、羽球、高爾夫、手球、拳擊、射箭、游泳、田徑，招生名額為21名。具師培生資格的「教育與學習科技學系」，招生名額2名，項目為排球及羽球。1060124
(中央社)
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