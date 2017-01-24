他2度罹癌 陽光基金會助擺攤撐家計

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38歲的徐英龍（右）罹患口腔癌後又轉舌癌，因育有2名幼子，陽光基金會協助他身心重建，擺攤撐住家計。（陽光基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月24日

38歲的徐英龍罹患口腔癌後又轉舌癌，因育有2名幼子，陽光基金會協助他身心重建、擺攤撐住家計，過年期間，徐英龍將在愛河燈會擺攤，陽光基金會歡迎民眾為徐英龍打氣。

家住屏東，從事市場送貨工作的徐英龍，33歲罹患口腔癌第4期，當時大兒子才剛滿8歲，「聽到是癌症很茫然，小孩又還小，開刀前很害怕血壓一直飆高」，徐英龍說，術後因左頰凹陷造成顏損與說話困難，體重更驟降近20公斤，無法從事勞力工作，家庭經濟陷入困境。

陽光基金會社工透過營養品補助和復健服務，幫助徐英龍順利以口進食、說話，並協助他自力更生，以「甘草芭」現切水果在夜市擺攤，徐英龍表示，罹癌後深知健康的重要，特選高雄燕巢珍珠芭樂、並遠赴台南購買8種中藥熬煮純天然的甘草醬，「希望讓客人吃得安心」。

如果邀請到園遊會、廟會等活動擺攤，徐英龍也會調整擺攤內容販售鹽酥菇，同樣用心為食材把關確保新鮮。

正當一切都步入軌道，2年前徐英龍歡喜迎接家中小兒子誕生之際，癌症再度復發轉成舌癌，切除一半的舌頭，徐英龍說，「心情相當複雜但還是要堅強面對」，當時太太剛做完月子，抱著2個月大的兒子在醫院照顧他，徐英龍感謝太太對他不離不棄，「為了家人，一定要繼續拼，要陪孩子長大」。

春節假期1月30日至2月12日，陽光基金會在高雄愛河燈會有攤位，徐英龍將販售鹽酥菇，基金會歡迎民眾為努力自力更生的徐英龍加油打氣。

陽光基金會表示，基金會1年約服務1800戶顏損弱勢家庭，邀請民眾捐款支持「守護顏損弱勢家庭」服務計畫，透過生心理重建、經濟補助、生理重建及就業協助等服務，幫助他們自力更生、重建自信人生與家庭幸福的機會。1060124

(中央社)