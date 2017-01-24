林書豪3度受傷 臉書無語問蒼天

美國職籃布魯克林籃網隊明星後衛林書豪左大腿3度受傷，將再缺賽1個月。林書豪難掩懊惱心情，引聖經箴言自勉，臉書PO文說，這次是3次中最輕一次，卻是心理最難熬一次。

林書豪還舉「溜溜球效應(yo-yo effect)」，形容從受傷到康復，再到受傷的循環歷程，令人精疲力竭。「如果在頭一次受傷時，即設定需要一段長時間休養的話，或許情況可能容易些。」

反覆復健養傷過程，讓林書豪想起比運動員受傷更需要謙卑的幾件事，包括每個人都無法掌握生命及職場生涯，而他卻如何視身體健康為理所當然。

面對不少人質疑他是否太急於回到場上，林書豪很有自信地說「沒有」，一切皆按復健程序進行，惟事實上，事與願違，「即使我們按照某些計畫行事，上帝卻有祂的旨意」。

林書豪說，他也是人，有七情六慾。有時極度受到鼓舞，有時感覺被擊敗，有時挫折到想大聲問上帝「為何是現在？」、「為何不是發生在過去4年還是備胎後衛時？卻發生在自我重建、重拾信心，拿到想要的位置、對的教練及球隊之後？」

臉書貼文還說，「我曾經歷過低谷，神也帶領我重新回來，依祂的權柄及能力，把我的挫折轉變為生活經驗和機會。」

他最近常想起一直代禱、罹患血癌去世的美8歲亞裔小女孩Ava Bright Lee，能夠以微笑面對自己的病痛，「連她都能在堅毅下依然讚美神，為什麼我們不能？」

林書豪說，我們都無法掌握未來，也不盡然喜歡身處的環境，惟無論面對何種挫折，希望我們都能像那位小女孩一樣不放棄、振作起來，把快樂分享給大家。如同箴言16章第3節：「當把你所做的交託耶和華，你的計劃就必成功」！儘管再度受傷，林書豪的貼文，短短幾小時內湧入數千人按讚、分享與留言，持續幫他打氣加油，人氣指數依舊高。1060124

(中央社)