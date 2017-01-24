川普採貿易保護主義 美元處於守勢

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美元今天在亞洲盤面臨壓力，因美國總統川普聚焦於貿易保護主義，引發市場懷疑他的政府可能透過弱勢貨幣，來獲取競爭優勢。

路透社報導，美國財政部長提名人梅努欽（StevenMnuchin）向參議員表示，他將致力於打擊匯率操縱行為，但不願針對他是否認為中國大陸在操縱人民幣給予明確的答案。

據信梅努欽在給參議院財政委員會（Senate Finance Committee）的書面答覆中也表示，美元過度強勢，短期來看可能帶來負面影響。

美元兌日圓今天盤中最低貶到1美元兌112.52日圓，跌破上週低點，也創下去年11月下旬以來最低點。台北時間上午10時46分，回穩到112.87日圓。昨天美元兌日圓挫貶1.7%，寫下去年7月29日以來最大貶幅。

兌一籃子貨幣的美元指數下跌0.1%，報100.040，寫下去年12月初以來最低紀錄。

根據法新社，金融機構Spreadex分析師康貝爾（Connor Campbell）說：「美元...似乎因為川普在就職典禮上發表世界末日般的言論，以及全球以抗議的方式來迎接實境秀『誰是接班人』（The Apprentice）前主持人，來擔任美國最高領導人，而有所波動。」

富拓外匯（FXTM）分析師奧圖努加（Lukman Otunuga）說：「賣家迅速利用（就職典禮）演說當中跟財政刺激措施計畫相關，所缺乏的明確性。」

「川普提出的財政刺激措施，未能跟上市場預期，使得威脅日益增加，可能讓弱勢美元在短期內成為不斷出現的題材。」（譯者：中央社陳昱婷）1060124

(中央社)