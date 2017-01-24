海產店老闆贈愛心年菜 弱勢家庭心暖

我要評比

海產店老闆莊明祥（左）捐贈愛心年菜，讓弱勢家庭心暖過好年；莊明祥說，助人為快樂之本，自己行有餘力，奉獻一點力量就能讓社會充滿溫暖，何樂而不為。（台灣世展會提供）中央社記者陳朝福傳真 106年1月24日

「有飯吃時，不要忘了幫助沒飯吃的人」，高雄市一家海產店老闆莊明祥謹記母訓，捐贈愛心年菜，讓弱勢家庭心暖過好年

莊明祥說，助人為快樂之本，自己行有餘力，奉獻一點力量就能讓社會充滿溫暖，何樂而不為。

台灣世界展望會南區辦事處今天表示，歲末年終之際，家家戶戶都忙著準備過年採買年貨，但有許多清寒的家庭卻無法感染這愉悅的年節氣氛。

莊明祥為台灣世界展望會長期資助人，他有感於此，準備50份愛心年菜和祝賀紅包，提供給小港、鼓山、旗津、大寮、鳳山及屏東潮州等地，長期受台灣世界展望會關懷、陪伴的弱勢兒童及家庭。

莊明祥表示，母親從小就教育他們要常幫助別人，多付出一些愛心行善的行動，家人也都支持，母親常提醒「有飯吃時，不要忘了幫助沒飯吃的人」。1060124

(中央社)