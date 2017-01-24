海產店老闆贈愛心年菜 弱勢家庭心暖
「有飯吃時，不要忘了幫助沒飯吃的人」，高雄市一家海產店老闆莊明祥謹記母訓，捐贈愛心年菜，讓弱勢家庭心暖過好年
莊明祥說，助人為快樂之本，自己行有餘力，奉獻一點力量就能讓社會充滿溫暖，何樂而不為。
台灣世界展望會南區辦事處今天表示，歲末年終之際，家家戶戶都忙著準備過年採買年貨，但有許多清寒的家庭卻無法感染這愉悅的年節氣氛。
莊明祥為台灣世界展望會長期資助人，他有感於此，準備50份愛心年菜和祝賀紅包，提供給小港、鼓山、旗津、大寮、鳳山及屏東潮州等地，長期受台灣世界展望會關懷、陪伴的弱勢兒童及家庭。
莊明祥表示，母親從小就教育他們要常幫助別人，多付出一些愛心行善的行動，家人也都支持，母親常提醒「有飯吃時，不要忘了幫助沒飯吃的人」。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。