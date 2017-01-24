學生放春假 教部籲親師生共同關心

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學生春假到來，教育部今天呼籲家長、學校、師生一同關注學生狀況，鼓勵孩子從事正當休閒活動，避免長期掛網造成成癮問題。

教育部表示，學生在長假期間容易遇到的問題，包括違規無照駕駛、酒後駕車、嘗試毒品、涉足不當場所等。學生相邀出遊，也可能因年輕氣盛，沒有考量自身狀況和天候變化。

教育部建議學生如果集體出遊，可以先向學校報備，遇到意外事件可迅速通報，提供及時援助。教育部要求各校值勤人員，接獲學生安全狀況時，必須在2小時內通報到教育部校安中心。

另外在外租屋的學生，春節返鄉長時間不在，教育部也提醒要注意用電和瓦斯安全。

至於最難防的是網路成癮，教育部建議家長利用兒童節、清明節假期，一同規劃親子活動，避免孩子在家長時間上網。1060124

(中央社)