川普當家看不慣 金門大橋掛抗議布條

把洛杉磯地標看板改名的惡搞男又有驚人之舉了，這回他來到北加舊金山的金門大橋，懸掛「You are Fired」等字眼布條，抗議川普入主白宮。

今年30歲的費南德茲（Zachary Cole Fernandez），在2017的第1天，把著名地標「好萊塢」（Hollywood）改成「好萊草」（Hollyweed）被控非法入侵，預定2月15日開庭審理。

這樁官司未了，他在美國總統川普（Donald Trump）就職後，來到了舊金山遊人如織的知名景點金門大橋（Golden Gate），懸掛約40呎長的布條，上頭寫著「彈劾」（IMPEACH）等英文字樣。

布條的底端還另附註，川普當年主持真人實境秀節目「誰是接班人」（Apprentice），不時掛在嘴邊的口頭禪「You are fired」，因口頭禪的字體太小不易辨認，由遠處觀望像是一排亂碼。

金門大橋是連接舊金山與馬林郡（Marin County）交通要道，橋面與水面相距約220呎，費南德茲究竟如何完成這玩命的危險任務？他的友人說，費南德茲先跳上欄杆，順著外側爬行再懸掛，最後成功使布條在金門大橋飛揚。

不過這標新立異的代價就是被加州巡警逮捕，又吃上另一樁被控非法入侵的官司。1060124

(中央社)