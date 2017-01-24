移除新北中和高壓塔 美化市容維護健康

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新北市中和區高壓電塔地下化工程，23日晚上在里民活動中心，召開說明會，將移除橋和路到中山路間緊臨中和大排的高壓電塔。預計明年8月完工，高壓電塔林立的畫面將成歷史。

立法委員江永昌、中和區福真里長蔡昭發及台電公司代表，都參加這場說明會。

江永昌表示，長期關注高壓電塔地下化工程，就任立委後，仍持續在立法院質詢、協調，追工程、追預算、追進度，並整合各界意見，現在，最關鍵的工程終於要動起來了。

中和大排沿線有15座高壓電塔，分散在4至5公里的路面上，鄰近住宅的高壓鐵塔遷移關鍵工程，延宕多年，歷經預算不足、土地撥用補償問題、工程流標，及施工困難等障礙，台電的承諾不斷跳票。

江永昌說，不斷協調不放棄，終於排除萬難，促使台灣電力公司於去年底完成簽約、發包，預計今年3月底動工，預定於明年8月前完成線路地下化。

台電公司台北供電區營運處副處長黃志榮表示，完成簽約，一切將依照契約期程進行。遷移工程困難重重，幸有立委協調及統合意見，才能順利發包。

台電說，農曆春節後，將對工程施工範圍使用到部分公園用地、鄰房鑑定及工地圍籬設置，進行後續準備工作。施工都在大排水溝旁的防汛道路上，對中和地區交通衝擊影響不大。

江永昌說，台電遷移高壓電塔，有助於市容空間規劃、環境美觀及民眾健康。

里長蔡昭發表示，居民非常期待工程能夠順利進行，以改善居住環境及品質，希望台電這次不要再讓民眾的期待落空。1060124

(中央社)