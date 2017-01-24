英國脫歐 德企：損害微乎其微
英國脫歐公投被視為去年的「黑天鵝」之一，讓外界對於歐盟的未來產生許多疑慮。不過，德國科隆經濟研究所(IW)日前公布調查顯示，絕大多數德國企業預計，就算英國退出歐盟對業務構成損害，那也是微乎其微。
據路透社報導，這份調查公佈之前，英國首相梅伊(Theresa May)警告稱，歐洲大陸國家如果不給英國提供合理的退歐條件，那麼它們會因英國退歐蒙受損失。
報導稱，但德國科隆經濟研究所這份題為「英國退歐，那又怎樣？」的調查發現，受訪的2900家公司中，超過90％認為不會有任何損害或者損害微乎其微。只有2-3％的受訪企業，其中多為工業企業表示，預計英國退歐會對它們的投資和僱員數量產生很大影響。
報導稱，作為歐洲最大的經濟體，德國強調，在英國退歐後維持與該國的開放貿易關係具有重要性。德國財政部長蕭伯樂(Wolfgang Schaeuble)上週表示，在英國退歐談判期間，德國政府將努力把歐盟和英國受到的損害降到最小。
(中時)
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