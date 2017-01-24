說不清 川普南海政策 問題比答案多

（由左至右順時針方向）「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）驅逐艦、「華盛頓錢伯斯號」（USNS Washington Chambers，T-AKE 11）運輸指揮艦、「迪凱特號」（USS Decatur，DDG 73）驅逐艦、「好人理查號」（USS Bonhomme Richard (LHD 6，LHD 6）兩棲突擊艦、「華特迪爾」號（USNS Walter S. Diehl，T-AO 193）補給艦，以及「日耳曼城號」（USS Germantown，LSD 42）船塢登陸艦10月13日在南海執行任務。（圖/美國海軍）

中國海軍遼寧號航母編隊1月2日在南海進行了殲-15艦載戰鬥機起降與編隊多科目訓練。（圖/中新社）

川普就職約72小時，美國新政府便首度對南海問題表達了看法，但那還是讓人懸著一顆心。

當記者周一在白宮記者會中提及南海問題時，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說，「美國將確保我們在當地的利益」。而更具體地探討下去，川普政府究竟支不支持美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）先前在就職聽證會所說的，中國建設南海島礁，有如俄羅斯從烏克蘭手上奪取克里米亞，而美國新政府將向中國傳達停止建島，以及不准進入這些島嶼的明確信息等立場。

而史派瑟回答道，問題在於，那些島礁究竟是不是在公海，而不屬於中國的領土，如果是，那美方將捍衛國際領土不被一國所佔據。

《外交學者》（The Diplomat）網24日指出，無論是北京，或是其他南海聲索國，都豎起耳朵，仔細傾聽史派瑟的回答，但那些話所顯示的，卻是對南海現狀，以及歐巴馬政府南海政策的不熟悉。

當然，只要川普政府想要，就絕對有權改變美國對南海的政策。但從史派瑟的答覆看來，卻無從了解，新政府是否要採取與歐巴馬政府截然不同的南海政策。

儘管史派瑟的話沒提勒森那麼直白，但他所謂「屬於中國領土」的島礁，還有其他島礁的說法，卻顯示美國新政府在南海的政策與前幾任政府大相逕庭。而他所謂「國際領土」的用語，更是令人困惑不已。此外，他也完全沒提到，南海其他聲索國，如菲律賓所佔領的南海島礁。

最引人注意的是，他說美國將「捍衛國際領土」，相關區域國家可能會解讀為：華府可能正認真考慮，要在南海訴諸武力，以扭轉現狀。

更令人關注的是，歐巴馬政府時期所強調的南海「自由航行權」，在記者會中隻字未提。此外，由於去年7月南海國際仲裁庭已推翻北京的九段線主張，史派瑟大可以說，中國的造島擴權「非法」，但他也沒這麼說。

當然，川普政府才上台，史派瑟可能還未充分掌握南海事務。但更令人擔心的，就是他的答覆證實，美國新政府對南海還沒有一貫的政策。

任何新政府上台，南海議題都舉足輕重，因為它不僅是亞洲的主要閃點（flashpoints）之一，更是美中關係緊張的溫床。而川普在上台前，便挑戰北京的「一中」政策，還有匯率與貿易政策，因此對他的新政府來說，應該更加重要。

(中時電子報)