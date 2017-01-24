鳳山兩百年宮廟神桌遭竊 警逮4人

「鳳山鎮南宮仙廟」驚傳「鎮宮之寶」遭竊。（柯宗緯翻攝）

警方循線逮捕陳姓主嫌等4人到案。（柯宗緯翻攝）

這張稀有木材所製的近80年、市價逾百萬神桌，廟方獲悉神桌不翼而飛趕緊報警。（柯宗緯翻攝）

嫌犯心思縝密，以車換車方式運載贓物。（柯宗緯翻攝）

年關前夕，宵小蠢蠢欲動！鳳山區200多年歷史「鳳山鎮南宮仙廟」驚傳「鎮宮之寶」遭竊，這張稀有木材所製近80年、市價逾百萬神桌，廟方獲悉神桌不翼而飛趕緊報警，警方調查發現，歹徒有計畫性犯案，循線追回鎮宮之寶，並將這4名惡徒繩之以法。

鳳山鎮南宮仙廟因廟內正施工圍牆拆離及內部整修作業，遂將祭祀用的「鎮宮之寶」長桌及四方桌，移往廟內右側圖書館走廊擺放，並以防水帆布蓋上掩護，不料仍遭有心人士覬覦竊取。

1月5日早上7時30分許，廟方人員巡視時，發現長桌及四方桌遭竊，調閱廟內監視器畫面，得知歹徒是計畫性犯案，犯案前先用白色布料將兩支監視器畫面蓋住，避免監視器留下竊嫌身影。

鳳山分局素有「調帶高手雲集」聞名，經查歹徒至少有3人以上，以車換車方式企圖混肴辦案，分別駕駛三台小貨車，共同前往犯案，得手後將竊物搬上藍色租賃小貨車，往鳳山中崙地區方向逃逸，途中於路邊停下，再將贓物搬運另一輛藍色小貨車後，隨即上88快速道路往屏東方向逃逸。

警方表示，此竊盜集團分工縝密，自以為天衣無縫，未料歸還出租車時仍露餡，被查出是以友人當人頭租賃小貨車。專案小組在申請搜索票前一天，還到廟裡上香拜拜，經半個月追查，22日見時機成熟兵分多路拘提、搜索，在大寮一處鐵皮屋查獲失竊「鎮宮之寶」。

警方調查，46歲、38歲陳姓兄弟檔，平時祀奉神明，相當虔誠，但卻走偏路，夥同36歲黃姓男子及38歲孫姓男子犯案。陳姓弟弟辯稱，看見神桌放外面以為要丟棄的，才找朋友幫忙，但警方懷疑有銷贓管道，將進一步調查，訊後4嫌依加重竊盜罪移送法辦。

(中時)