男子心情不佳 辱罵警察送法辦
嘉義市一名行跡鬼祟的男子，因拒絕員警盤查，竟以不雅言詞辱罵警方，被員警壓制逮捕，依妨害公務罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
警方表示，這名男子因騎機車在嘉義市東區四處張望、行跡鬼祟而被巡邏員警攔下盤查，但男子竟置之不理，更以不堪入耳的言詞辱罵執勤員警，被警方當場壓制逮捕。
警方查出，這名男子有不良前科素行，被警方依現行犯逮捕後，才表示因心情不佳，又遇員警盤查，不禁怒從中來，以不雅言詞飆罵警方。
雖然男子事後表示因逞一時口舌之快，深感懊悔，但警方認為男子若對執法人員有所不滿，可透過法定救濟程序，不能挑戰公權力，因此決定對男子的脫序行為依法究辦，以捍衛執法尊嚴。1060124
(中央社)
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