巴黎自駕小巴首度上路 民眾免費試乘
法國巴黎今天展開無人駕駛迷你巴士試行，民眾可以免費搭乘這種有全球衛星定位系統（GPS）的小巴。市府官員表示，希望為即將到來的自動駕駛車輛「革命」做好準備。
法新社報導，兩輛能載10人左右的箱型電動巴士已部署在特殊車道安全區，在連接兩座車站與市中心以東的橋上。
巴黎副市長米西卡（Jean-Louis Missika）告訴記者：「自駕車代表地球上每座城市將有一場革命…未來20年將驚人地改變城市環境和公共空間。」
今天展開的試行將持續3個月，是巴黎迎接運用雷射結合攝影機科技自駕車的第一階段。雷射結合攝影機可偵測到其他物體及周圍的人。
根據「每日郵報」（Daily Mail）網站，兩輛EZ10迷你巴士將試行到4月初，在巴黎里昂車站和巴黎奧斯特里茲車站之間行駛。
巴黎大眾運輸公司（RATP）總裁柏納（Elisabeth Borne）表示，她估計這些巴士有朝一日將連結郊區住家和車站。這些地方目前有區域快鐵（RER）。
她告訴記者：「我們夢想有朝一日區域快鐵站附近停有像這樣的巴士，將能應需求搭載乘客。」（譯者：中央社盧映孜）1060124
(中央社)
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