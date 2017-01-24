美退出TPP 外交部：經貿自由化目標不變

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美國總統川普今天宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。對此外交部表示，將持續推動貿易自由化，研議洽簽台美自由貿易協定（FTA）的可能性，不管TPP如何發展，目標不會變。

川普在入主白宮後的第一個正式工作日兌現競選承諾，以簽署行政命令的方式，宣布美國退出TPP。

對此，外交部發言人王珮玲上午表示，對外貿易是我國經濟發展很重要的一環，政府將持續關注TPP在內的各項重要區域經濟整合倡議，積極推動我國貿易自由化，尋求參加區域經濟整合，不管TPP發展如何，政府的目標不會改變。

王珮玲表示，外交部會持續了解川普政府未來經貿政策走向，因為美國是我國第二大貿易夥伴，我國則是美國第九大貿易夥伴，雙方經貿關係非常密切。

王珮玲說，未來會在既有的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）下，持續加強雙方經貿合作關係，研議洽簽台美自由貿易協定（FTA）的可能性，深化雙邊經貿關係。1060124

(中央社)